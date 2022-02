Il Ministero degli Esteri: "Invitiamo gli italiani a lasciare l'Ucraina"

ROMA - "In considerazione dell'attuale situazione in via precauzionale si invitano i connazionali a lasciare temporaneamente l'Ucraina con i mezzi commerciali disponibili". La segnalazione è arrivata direttamente dall'Unità di Crisi della Farnesina. Nel corso della riunione di coordinamento sulla situazione in Ucraina presieduta proprio alla Farnesina dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, è stato deciso - in accordo con le varie Ambasciate dell'Unione Europea presenti nel Paese - di far rientrare tutto il personale non essenziale della nostra sede diplomatica ubicata a Kiev, che rimarrà comunque operativa.