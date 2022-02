Richard Gere vende la sua storica proprietà a una cifra da capogiro

Richard Gere vende la villa dove ha vissuto per oltre 30 anni. Situata alle porte di New York, la proprietà, distribuita su tre piani, vanta ben otto camere da letto, undici bagni, una cucina con isola centrale in granito, una biblioteca, uno studio, una sala della musica, un laboratorio di ceramica, piscina, maneggio e una terrazza panoramica per un totale di oltre mille metri quadrati. L’acquirente dovrà sborsare ben 28 milioni di dollari. Il 72enne si è recentemente trasferito a North Salem con la terza moglie Alejandra Silva, 38, acquistando una nuova lussuosa casa per 9,8 milioni di dollari.