Britney Spears ricoperta d’oro: accordo da 15 milioni per la sua autobiografia

Britney Spears è pronta a pubblicare un libro-verità. Come riporta Page Six, la popstar ha raggiunto un accordo con la casa editrice Simon & Schuster per raccontare la sua vita su e già dal palco. Centrale nel racconto della cantante la battaglia legale contro il padre Jamie, suo tutore legale per 13 anni fino allo scorso novembre. Britney in cambio percepirà ben 15 milioni di dollari. Sarà uno dei contratti editoriali tra i più ricchi della storia, escludendo l’accordo da 60 milioni di dollari raggiunto tra Barack Obama e la moglie Michelle con la Penguin Random House nel 2017.