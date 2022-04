Jim Carrey pensa al ritiro dai set cinematografici: "Ne ho abbastanza"

Jim Carrey pronto a lasciare il cinema. "Mi sembra di aver fatto abbastanza, stavolta sono piuttosto serio", ha dichiarato in un'intervista ad Access Hollywood. "Se gli angeli mi portano una qualche sceneggiatura scritta con inchiostro dorato che me la fa sentire come una cosa molto importante da mostrare alla gente, allora potrei continuare. Ma mi prendo una pausa. Mi piace davvero la mia vita tranquilla, amo davvero dipingere e amo davvero la mia vita spirituale", ha aggiunto. Al momento non è chiaro se il malvagio Dr. Robotnik nel sequel di Sonic 2, uscito in questi giorni al cinema, sarà il suo ultimo film.