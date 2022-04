The Batman con Robert Pattinson, il sequel si farà: è ufficiale!

Grandi novità per i fan di The Batman: Robert Pattinson tornerà presto a impersonare l'Uomo Pipistrello. Ad ufficializzare il sequel del crime movie è stata la Warner Bros nel corso di un intervento al CinemaCon. Matt Reeves firmerà per la seconda volta la regia della celebre pellicola cinematografica. La conferma del prosieguo della saga arriva dopo i 367 milioni di dollari incassati dal film al botteghino USA e ai 760 milioni su scala internazionale. Ed è grazie a questi dati record che The Batman è il film più visto dell'anno.