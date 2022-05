Sanremo 2023, l'annuncio di Amadeus: "Si terrà dal 7 all'11 febbraio"

ROMA - "Sanremo 2023 inizierà martedì 7 febbraio per concludersi sabato 11 febbraio". Ad ufficializzare le date è stato Amadeus, in diretta al Tg1. "Da oggi - ha ricordato il conduttore e direttore artistico - si alza sipario sulla 73esima edizione del festival, con la pubblicazione del regolamento di Sanremo Giovani: già dal 12 maggio possono arrivare i brani dei ragazzi, c'è tempo fino al 12 ottobre. La sera del 12 dicembre sapremo chi sono i primi tre che, come nell'ultima edizione, saranno ammessi automaticamente in gara tra i Big", ha spiegato il conduttore.