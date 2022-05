Jennifer Lopez produrrà serie tv ispirata a Cenerentola

Cenerentola, tra musical e revival

Il leggendario duo televisivo Rodgers & Hammerstein debuttò con un musical su Cenerentola nel 1957 alla Cbs, visto da oltre 100 milioni di spettatori. Protagonista di quel musical Julie Andrews. Successivamente sono stati fatti dei revival: nel 1965 con Lesley Ann Warren e nel 1997 con Brandy Norwood.

Cenerentola, una storia oltre il romanticismo

Uno dei soci della Lopez ha dichiarato: "La storia di Cenerentola è intramontabile come non mai". Bill Bost, Presidente di Skydance Television, ha poi proseguito dicendo: "Questa storia di romanticismo, di famiglie non convenzionali e del sorprendente potere dei desideri ha ispirato il pubblico di tutto il mondo per secoli, e siamo entusiasti di lavorare con Jennifer, Rachel, Concord e la Rodgers & Hammerstein Organization per portare sullo schermo la nostra nuova versione".