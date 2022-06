Fedez pubblica gli audio dallo psicologo: "Non voglio morire"

Durante un tranquillo weekend in famiglia, Fedez ha deciso di condividere con i suoi follower alcuni audio tratti dalla seduta con lo psicologo avvenuta dopo aver saputo di avere un tumore al pancreas. "Non voglio morire, non voglio morire, ho paura che i miei figli non si ricorderanno neanche di me", sono le parole del cantante tra i singhiozzi. Il rapper ha poi spiegato il motivo di questa scelta: "Sto piangendo, piango di dolore e di gioia. Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte: non essere ricordato dai miei figli. Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato realmente d'insegnamento. Perché l'essere umano tende a rimuovere, dimenticare. E io non voglio. Non voglio dimenticare che le cose importanti non sono cose. Tenete quella finestra aperta sempre. Con il cuore".