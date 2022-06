Giovanni Allevi è malato: il messaggio di sostegno di Fedez

Fedez ha voluto condividere su Twitter un messaggio per Giovanni Allevi, che di recente ha svelato di avere un mieloma. "Giovanni anche se non ci conosciamo ti faccio un grande in bocca al lupo per questo viaggio non facile, nella speranza che tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Spero ti arrivi questo mio/nostro grande abbraccio virtuale e ti aiuti a distrarti un po'", ha scritto il rapper, che sta invece combattendo contro un tumore al pancreas per il quale lo scorso marzo si è dovuto sottoporre anche ad una dolorosa operazione. "Caro Fedez, grazie infinite per il tuo affettuoso pensiero!", ha risposto il pianista, che ha ricevuto il sostegno di tanti colleghi.