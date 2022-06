Isola dei Famosi 2022, la finale: chi vincerà?

Fervono i preparativi per la finale dell' Isola dei Famosi 2022 in onda lunedì 27 giugno in prime time su Canale 5. Quest'anno, l'ultima puntata del reality targato Mediaset non sarà in Italia, bensì in Honduras. Dopo 99 giorni di gioco, finalmente Ilary Blasi proclamerà il vincitore , tra i sei finalisti rimasti in gara. Chi tra loro riuscirà a raggiungere il podio si porterà a casa anche l'ambito montepremi di 100.000 euro messo in palio dalla produzione del programma.

I finalisti

Il naufrago che ha maggiori possibilità di arrviare al podio sembrerebbe essere Nicolas Vaporidis. L’attore è stato sempre tra i preferiti del pubblico, facendogli superare diverse nomination. Sin da subito ha dimostrato carattere e leadership. In un televoto a tre ha primeggiato con il 47% delle preferenze su Carmen Di Pietro e Mercedesz Henger. Nel corso di questa avventura è riuscito a smussare i lati più spigolosi del suo carattere, anche se non sono mancate le liti, come quella con Lory Del Santo e i coniugi Maddaloni. Tra le aversarie più pericolose c'è sicuramente Carmen Di Pietro. Entrata in coppia col figlio Alessandro Iannoni, che poi non ha accettato il prolungamento del programma e ha deciso di Di lei è piaciuto il suo lato comico e leggero, ma anche la notevole forza fisica. Nick Luciani ha vissuto un Isola quasi nell'ombra, non esponendosi quasi mai.

I più improbabili vincitori

Tra i naufraghi che avrebbero meno chance di vittoria si trovano Mercedesz Henger (che si trova al televoto con Nick Luciani), Maria Laura De Vitis e Luca Daffrè. Le prime due sono subentrate in gioco solo in un secondo momento, mentre Daffré al 57esimo giorno. Sia la Henger che la De Vitis hanno creato delle dinamiche grazie alle rispettive simpatie per Edoardo Tavassi e Alessandro Iannoni. Per il modello invece la sua forza fisica è la caratteristica principale per andare avanti nel gioco.