Zenga, la fidanzata Rosalinda Cannavò strozzata da tasse e fisco

Rosalinda Cannavò non ha nascosto rabbia e frustrazione per via della pressione fiscale. "Lo Stato ti porta a non avere stimoli per crescere, a non poter costruire un futuro stabile. Questo ovviamente se sei una persona onesta. Se sei disonesto ti premia. - ha scritto la fidanzata di Andrea Zenga su Instagram - Lavori in nero? Ti premia con un reddito di cittadinanza e arrivi a guadagnare più di chi dichiara persino l’aria che respira. Non è normale. Eh sì! Benvenuto nel mondo della Partita Iva. Finora ho pagato migliaia e migliaia di euro in tasse. IVA, Inps, Irpef, e chi più ne ha più ne metta".