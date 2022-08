Olivia Newton-John, la fortuna lasciata dall'attrice: i dettagli

Il mondo del cinema è a lutto per la morte dell'attrice Olivia Newton-John . La performer ed iconica protagonista di Grease (al fianco di John Travolta) è deceduta nel pomeriggio di lunedì 8 agosto . La notizia è stata confermata dal marito John Easterling, che ha rivelato che la 73enne è morta "pacificamente nel suo ranch nel sud della California", dopo aver combattuto per decenni contro il cancro .

Il patrimonio di Olivia Newton-John

Nel corso della sua lunga carriera l'attrice pare sia riuscita ad accumulare un'ingente fortuna. Secondo quanto riportato da Celebrity Net Worth, al momento della morte, Olivia avrebbe lasciato un patrimonio di 60 milioni di dollari. Soldi accumulati grazie alla sua attività sia nel campo del cinema, ma anche nella televisione e nella musica. Sono 25 gli album registrati in studio. Tra i suoi ruoli più memorabili nel cinema, c'è Sandy Olsson in Grease, ma ci sono state anche altre partecipazioni importanti come quella in Xanadu, Sordid Lives, The Very Excellent Signor Dundee e tanti altri.