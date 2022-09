Giovanni Allevi parla del tumore: "La speranza ha effetti positivi sulle cellule"

Giovanni Allevi è tornato a parlare sui social nelle scorse ore del tumore che lo ha colpito. L'annuncio della diagnosi di mieloma era arrivato lo scorso giugno ed in quell'occasione il compositore decise di annunciare ai suoi fan su Instagram lo stop alla sua carriera per dedicarsi alla cura della malattia. Da quel momento Giovanni ha sempre fatto partecipi i suoi fan delle tappe principali della sua battaglia, non avendo timore nel mostrare i segni della sua malattia, quali la sofferenza ed il dolore.

Le parole di Giovanni Allevi

"Cosa sto imparando in questi mesi di dolore fisico e mentale?", si domanda il musicista in un post condiviso di recente sui socia, quindi ha proseguito con: "Che le parole sono potenti farmaci, che la speranza ha effetti fisici positivi sulle cellule". Parole accompagnate da uno scatto che ritrae Allevi disteso su un letto. "Platone lo aveva già intuito e oggi le moderne neuroscienze lo confermano", ha aggiunto l'artista, per poi proseguire: "Per questo in ogni circostanza, dobbiamo scegliere cosa dirci ed essere consapevoli dell'enorme potenziale che abbiamo". Un messaggio per i tanti che stanno attraversando un periodo buio come quello che sta vivendo lui in questo momento.