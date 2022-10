Maxi Lopez parla a Emigratis di Wanda Nara e Icardi: "Colpa di..."

Maxi Lopez e le parole su Wanda e Icardi

"Non si fanno quelle cose. È colpa di lei o di lui?", hanno chiesto con irriverenza i due comici. "Di tutti e due", ha affermato Maxi. Poi riferendosi alla nuova relazione che ha intrapreso con Daniela Christiansson e facendo un paragone infelice con le macchine ha detto: "Prima guidavo quella, ora guido una Ferrari". I due comici hanno chiosato:"Hai fatto bene, sennò sai quanti soldi ti pappava quella là? Infatti a Maurito se l'è messo nella sacca. Due, tre anni e lo fa fallire". Una battuta a cui Maxi Lopez ha sorriso. Il rapporto con la madre dei suoi tre figli è oggi nuovo, buono e senza alcuna ostilità.

Wanda Nara parla dei suoi figli

La manager da qualche settimana ha lasciato Istanbul per volare in Argentina dove oltre a curare la campagna pubblicitaria per la sua nuova linea di abbigliamento sportiva, sta anche partecipando in qualità di giurata alla versione locale de 'Il Cantante Mascherato'. Impegni professionali che la trattengono nella sua patria natia, ma al contempo lontana dai suoi figli. In una recente Instagram story, rispondendo a chi le chiedeva se le mancassero i suoi 5 bambini, Wanda ha replicato: "Sempre, sto sempre 24 ore al giorno con loro e parliamo spesso tramite la webcam. L'accordo che ho con il loro papà è che possono passare periodi lunghi". Poi la Nara ha aggiunto: "Così puoi divertirti di più. Quando i loro papà lavoravano tanto, io stavo sempre sola, è la prima volta che invece di sperare di stare a casa, spero di lavorare nel mio Paese".