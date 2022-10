Oriana Sabatini, lady Dybala e la scelta che commuove

Le parole di Oriana Sabatini sui social

Ad annunciare l'iniziativa è stata proprio Oriana, che nelle scorse ore ha condiviso un post sul suo account Instagram dove ha spiegato la sua scelta. "Questo video (non video) è stato molto speciale per me. Anche se da anni non vivo più in Argentina, sono molto legata attraverso la mia famiglia, i miei amici e la mia musica, per questo ho deciso di destinare i soldi che la compagnia mi ha assegnato per questo progetto per poter aiutare le persone che ne hanno bisogno". Poi la Sabatini ha ringraziato una serie di associazioni "e a tutte le persone che abbiamo incrociato per avermi permesso di unirmi alle loro attività con tanto amore, al mio team per avermi aiutato a realizzare questo progetto". Quindi l'appello: "Finché potete aiutare, fatelo, anche solo con il vostro tempo. Grazie grazie grazie a tutti".