Dwayne Johnson, 'The Rock' e il Forza Milan: la verità VIDEO

AC Milan e Warner Bros. Discovery insieme per un’esclusiva collaborazione in una serie di progetti in vista dell’uscita nelle sale del film Black Adam, al cinema a partire da giovedì 20 ottobre. Ad interpretare il nuovo supereroe è Dwayne “The Rock” Johnson, attore e wrestler statunitense di origini canadesi e samoane. E sarà proprio durante la sfida tra Milan e Juventus che il grande calcio e il grande cinema si incontreranno. Durante il match previsto per sabato 8 ottobre alle ore 18:00, il protagonista del film Black Adam Dwayne Johnson invierà uno speciale video messaggio a tutti i fan e tifosi presenti allo stadio di San Siro, chiedendo anche di non partecipare allo spettacolo laser & light show che animerà l’intervallo della partita. Nelle prossime settimane ci saranno altri progetti, che vedranno coinvolti i calciatori rossoneri.