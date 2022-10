Juve, da Allegri a Pogba: i pupazzi che spopolano sui social

Stanno spopolando in rete le "action figures" della Juventus, particolari giocattoli frutto della fantasia dei social. A divertire e a far discutere i tifosi sono i riferimenti contenuti in ogni "confezione". Sono in tutto cinque, ognuna con un protagonista assoluto: dall'allenatore Massimiliano Allegri a Pogba, da Cuadrado a Bonucci fino a Chiesa.