Paola Ferrari torna in Rai con Domenica Dribbling: dove e quando

L'appuntamento storico per gli appassionati di calcio, Dribbling, torna in Rai con un nuovo giorno, format e durata. Restyling completo quindi per il rotocalco sportivo che farà compagnia ai telespettatori per circa due ore, durante le quali si parlerà di sport (dando voce ai protagonisti), ma anche spazio ad inchieste ed interviste. Il via è previsto il 16 ottobre su Rai 2 dalle 16 alle 18.