X Factor, arrivano le Last Call: chi saranno i 12 finalisti?

X Factor torna con un nuovo imperdibile appuntamento giovedì 20 ottobre in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW. Dopo le tre Audition e due Bootcamp è la volta delle Last Call. Una novità assolta per il talent musicale che è stata introdotta nell'edizione 2022. Ad esibirsi questa sera saranno 24 artisti, sei per squadra. Alla fine della serata ciascun giudice (Ambra Angiolini, Fedez, Rkomi, Dargen D'Amico) sarà chiamato a scegliere tre persone.