BoboTv sulla Rai: l'annuncio di Vieri e Adani, ecco quando e perché

Christian Vieri e Lele Adani hanno annunciato che la BoboTv sarà protagonista ai prossimi Mondiali in Qatar : la notizia è stata data nel corso della presentazione dei palinsesti Rai per la prossima Coppa del Mondo . L'ex bomber ha aggiunto. "Faremo 22 pillole di 4/5 minuti, io e Nicola Ventola saremo a Milano, mentre Antonio Cassano sarà a Genova e Adani in Qatar",

BoboTv in Rai per Qatar 2022

L'ex stella del calcio italiano ha proseguito con: "Parleremo di calcio, dei campioni. L'unico problema sarà che dovremo tenere Antonio calmo". Saranno pillole divertenti, 22 in tutto, "per vivere il torneo con leggerezza". La BoboTv racconterà quindi Qatar 2022 non solo su Twitch ma anche su Rai 1 e Rai Play, in diretta streaming e on demand, con messa in onda alla fine delle partite.