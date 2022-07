Vieri compie 49 anni, la Juve: "Tanti auguri ad un vero bomber"

Tra gli anni '90 e 2000 è stato uno dei più forti attaccanti in circolazione, ora è un imprenditore di successo. Bobo Vieri compie oggi 49 anni e nonostante abbia appeso gli scarpini al chiodo da un po' di tempo continua a far parlare di sè tra la birra che produce e le avventura su Twitch insieme a Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. Per l'ex centravanti oggi è un giorno speciale, un giorno che trascorrerà con gli amici di sempre e la compagna Costanza Caracciolo, dalla cui relazione sono nate le figlie Stella e Isabel.