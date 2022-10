Sabrina Ferilli lesbica? Il bacio con Maria De Filippi e le lacrime a Tu si que vales

Nel corso dell'ultimo appuntamento di Tu Si Que Vales , in onda il 22 ottobre in prima serata su Canale 5, sono tornati in studio i simpatici orsetti, che hanno invitato i giudici ad esibirsi in 'Mima una canzone'. Durante la performance, mentre Teo Mammucari era intento a mimare la canzone 'Stasera mi butto', Sabrina Ferilli , dopo aver indovinato la soluzione, si è lasciata andare ad un tenero e spontaneo bacio a Maria De Filippi . Un gesto che però non è passato inosservato a molti. Sui social, infatti, si è tornati a parlare del reale legame che unisce l'attrice e la presentatrice di Uomini e Donne. Da tempo alcune persone, senza avere alcuna prova, fanno delle insinuazioni maliziose sulla Ferilli, alimentate anche da alcune parole pronunciate dall'interprete durante una precedente puntata del programma.

La commozione di Sabrina Ferilli

Antonella Messina, cantante amatoriale, si è esibita sul palco di Tu si que vales emozionando tutti. La donna prima dell'esibizione ha detto: "Questa sera sono qui e per me è una grande vittoria. Sto attraversando un periodo un po' triste per la mia salute ma non ho voluto rinunciare. Non vorrei commuovermi tanto ma diciamo che è tornato il male che avevo già sconfitto 13 anni fa e devo vincere di nuovo. Penso che non ci sia cosa migliore che combatterlo con la musica". Sabrina Ferilli si è sciolta in lacrime: "La signora mi ha distrutta". Anche Maria De Filippi ha commentato: "Non penso che le persone si siano alzate per quello che hai raccontato prima, ma per come hai cantato. Hai scelto una canzone che, oltre ad una potenza nella voce, richiedeva anche un'interpretazione e sei stata brava. Questa canzone dice anche delle parole impoortanti, dice che spesso non ci si accorge di quanto è bella la vita".