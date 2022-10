"Sabrina Ferilli è lesbica": caos social sul coming out

Sabrina Ferilli è tornata a far parlare di sé per alcune sue dichiarazioni rilasciate nel corso dell'ultima puntata del talent show di Canale 5 ' Tu si que vales '. Stando a quanto riferito dagli spettatori e dagli utenti social più attenti, l'attrice, commentando il racconto della storia di un ragazzo trans abbia detto " se poi noi interessate in prima persona ".

Sabrina Ferilli gay? La reazione dei social

Parole che hanno instillato in molti il dubbio (se non per alcuni perfino la certezza) che Ferilli avesse fatto coming out in diretta su Canale 5. Inutile dire che nel giro di poco tempo il fatto è diventato virale sui social. Gli utenti sono divisi tra chi ha manifestato incredulità e chi invece è stato contento del coming out (sempre che fosse vero). Dalla diretta interessata non c'è stato al momento alcun commento al riguardo.