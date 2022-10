Ambra Angiolini: la verità su X Factor e i Tropea. La frecciatina ad Allegri

Ambra Angiolini è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rilasciate durante una recente intervista arilasciata a Deejay Chiama Italia, dove la conduttrice tv ha parlato non solo della sua esperienza di giudice a X Factor, ma anche lanciato una frecciatina al suo ex compagno Massimiliano Allegri.

Ambra Angiolini e X Factor Il nuovo volto del talent show targato Sky ha raccontato le sue emozioni del momentoa Linus e Nicola Savino, svelando: "Ho sentito già della gente odiarmi per delle scelte fatte. Non gli altri giudici, ancora siamo nella fase in siamo tutti amici". Nella squadra i Ambra Angiolini a X Factor 2022 ci sono tre nomi che destano curiosità ed interesse: Lucrezia Fioritti, Matteo Siffredi e I Tropea. "In questa fase dovrebbe esserci un incontro d'intenti, con i Tropea non c'è. I veri divergenti sono loro. Ma poi non mi stimano".