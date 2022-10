Ambra Angiolini scherza sul dopo Allegri: Gianluca Grignani? Non proprio...

Ambra Angiolini è tornata a far parlare di sé per alcune Instagram stories riguardanti la sua domenica in famiglia. La giudice di X Factor, che recentemente ha ricevuto lo sfratto per la casa presa in affitto con l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri (prima che la coppia rompesse definitivamente il loro legame), ha passato alcuni momenti di relax in un parco divertimenti insieme ai figli e al suo ex partner Francesco Renga. Negli ultimi tempi alla showgirl sono stati attribuiti dal gossip nostrano alcuni nuovi presunti amori.