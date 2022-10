Ambra Angiolini, dopo Allegri Gianluca Grignani? Il gossip da non credere

Ambra Angiolini è tornata a far parlare d isé per un nuovo gossip riguardante stavolta la sua vita sentimentale. Il sempre bene informato Dagospia ha spifferato che la giudice di X Factor 2022 è stata avvistata insieme a Gianluca Grignani . L'indiscrezione riferisce che i due fossero insieme in macchina, dove non sarebbero mancati gesti attestanti una certa confidenza. Non si tratterebbe però di baci e carezza. I due sarebbero quindi solo amici.

Ambra Angiolini, l'ultimo presunto flirt dopo Allegri

Nel mese di settembre all'attrice è stato attribuito un nuovo amore con noto attore, sebbene la giurata del talent musicale targato Sky si fosse dichiarata single. La fine della relazione con Allegri ha segnato particolarmente la giudice che, come rivelato nel corso di una recente intervista, avrebbe superato anche grazie ad un percorso di psicoterapia. Nelle scorse puntate di X Factor, Fedez ha lanciato una battutina su Allegri proprio all'indirizzo della sua collega, suscitando l'ilarità generale.

Allegri, Ambra Angiolini e lo sfratto

Brutte notizie per l'ex protagonista di Non è la Rai, che dovrà lasciare l'appartamento milanese di proprietà di Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini. L'attrice e la figlia abitano ancora la casa in zona Moscova a Milano presa in affitto da Allegri, prima della loro rottura. Il programma Fuori dal coro condotto da Mario Giordano ha mostrato in esclusiva un’ordinanza di convalida dello sfratto, datata 3 ottobre e firmata da un giudice milanese. Sul documento ci sarebbe il nome di Massimiliano Allegri, che risulta essere l'intestatario del contratto di locazione scaduto il 30 giugno. Com'è noto da mesi il tecnico non abita più lì, quindi non si oppone alla convalida, "chi sta occupando abusivamente è Ambra”. Sul settimanale Oggi si legge: "Con l’ordinanza di convalida il giudice fissa un termine per il rilascio dell’immobile: di solito entro i 6 mesi (quindi Ambra avrebbe tempo fino ai primi di aprile del 2023). In caso di morosità, cioè di non pagamento dell’affitto, questo termine si “restringe” a due mesi. Insomma, c’è tempo per nuovi colpi di scena".