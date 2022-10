Sabrina Ferilli, urla e attimi di paura a Tu si que vales

Sabato 29 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Tu si que vales, dove non sono mancati attimi di puro terrore. Ad essere protagonista di questi momenti di paura è stata Sabrina Ferilli, che ha messo a dura prova i propri nervi durante una prova horror. Insieme alla De Filippi, l'attrice è stata chiamata a fare una sorta di viaggio in una casa stregata, con tanto di figure spettrali e horror che sbucavano in ogni dove. Ma è bastato poco per farla andare in tilt.