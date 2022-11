Celebrity Hunted 3: il cast e dove vederlo in tv

Celebrity Hunted - Caccia all'uomo 3 ha preso il via giovedì 17 novembre con i primi tre episodi. La nuova serie tv con i Vip impegnati in fuga ha entusiasmato come sempre gli spettatori e i fan del programma targato Prime Video. Tra i volti nuovi della terza edizione dello show di Amazon ci sono anche Luca Argentero e la moglie Cristina Marino. L'attrice comica Katia Follesa ha invece deciso di gareggare da sola. Hanno scelto di gareggiare in coppia i due comici del gruppo The Jackal, Ciro Priello e Fabio Balsamo. Gli altri partecipanti sono Rkomi, Irama, Marco D'Amore e Salvatore Esposito (questi ultimi rivali nella serie tv Gomorra).