Vieri riceve il Tapiro d'Oro: il flop della Bobo Tv

Bobo Vieri attapirato per l'ennesima volta. Nella puntata di mercoledì 23 novembre, l'inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d'Oro all'ex calciatore, protagonista con Lele Adani, Nicola Vendola e Antonio Cassano di Bobo Tv , un nuovo format in onda in seconda serata dopo Il Circolo dei Mondiali. I risultati in termini di ascolti di Bobo Tv pare non stiano andando come ci si sarebbe aspettato. Sui social ci sono state molte critiche nei confronti del programma, che dura poco meno di cinque minuti.

La replica di Bobo Vieri

Ma non solo, pare non piaccia anche la struttura stessa del programma, con Adani al centro e gli altri ai margini, utilizzati come ospiti. Vieri non ha però preso bene le critiche, replicando: "La gente può dire quello che vuole, non conosce i numeri che stiamo facendo. Io dico che la Bobo tv in Qatar sta andando alla grandissima. Sono pillole di quattro minuti ciascuna, più di tanto non puoi fare e dire in Rai, sono i tempi televisivi". Poi l'affondo finale: "Ci sono tanti nvidiosi e rosiconi che parlano male di noi solo per finire sui giornali".