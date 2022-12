X Factor, la semifinale: anticipazioni e ospiti

Grande attesa per la semifinale di X Factor, che andrà in onda questa sera in prima serata su Sky Uno e in streaming su NOW. Il nuovo appuntamento sarà decisivo per Linda, Santi Francesi, Beatrice Quinta, Omini e Tropea, che dovranno convincere giuria e pubblico per ottenere il pass per la finale del talent show, che si disputerà giovedì 8 dicembre.