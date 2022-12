Isola dei Famosi 2023, Alvin lascia? Ecco chi potrebbe sostituirlo

Fervono i preparativi per l'Isola dei Famosi 2023: sul web si susseguono i rumor riguardanti i papabili concorrenti, ma anche quelli del nuovo inviato del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che Alvin, inviato del programma, potrebbe non far più parte del cast per il prossimo anno.