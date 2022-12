X Factor, Beatrice Quinta e Rkomi: come stanno davvero le cose

X Factor, la confessione di Beatrice Quinta

Poi la rivelazione: "Il flirt fra noi per me era reale. A quanto pare per lui no, allora io ho detto "Ah ok, va bene amo, me ne trovo un altro qual è il problema?", così sono andata da Dargen D'Amico". L'esibizione della concorrente è diventata virale sui social conquistando tutti. In attesa di scoprire se sarà lei a vincere X Factor 2022, la sua hit Sesso sta riscuotendo molto successo.