X Factor, Rkomi e Beatrice Quinta innamorati? Cos'è successo tra i due

L'amore irrompe a X Factor 2022 ? Sembra che tra Rkomi e Beatrice Quinta sia nata una certa simpatia. La cantante siciliana, che fa parte del Roster di Dargen D'Amico si è esibita nelal scorsa puntata con il brano Fiori rosa, Fiori di pesco di Battisti, con un adattamento inedito ed electro dance. Nel corso dell'esibizione si è avvicinata al giudice fissandolo negli occhi. Il cantante avrebbe percepito delle vibrazioni in quel momento, un'alchimia che ha deciso di confessare: " Volevo chiederti se per te è successo lo stesso? ".

X Factor, Rkomi gelato da Beatrice Quinta

In una clip condivisa dal profilo Instagram di X Factor è stata spoilerata la chimica che c'è tra Rkomi e Beatrice Quinta: "Sono un po' imbarazzato, ieri quando ci siamo guardati mentre ti esibivi è scattato qualcosa dentro di me. Credo che qualcosa sia successo". La cantante ha replicato: "Parliamone quando finisce X Factor, che dici? Potrebbe metterti in una posizione scomoda". Poi ha proseguito con: "Anche se io sono fan delle posizioni scomode. Vuoi un abbraccio?"- Dopo il flirt con Paola Di Benedetto, Rkomi è single.