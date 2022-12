X Factor, verso la finale: il rapporto tra Beatrice Quinta e Dargen D'Amico, ospiti e duetti

Grande attesa per la finale di X Factor 2022 , che andrà in onda giovedì 8 dicembre in prima serata su Sky Uno,NOW e anche in chiaro su Tv8. Linda, Beatrice Quinta, i Tropea e Santi Francesi si sfideranno stavolta in una location d'eccezione, ovvero il Forum di Assago. La sfida si svolgerà in tre manche, con duetti e tante sorprese. Al termine di ciascuna il concorrente meno votato dal pubblico dovrà abbandonare la gara.

X Factor 2022: la finale

La prima vede 4 duetti con protagonisti i concorrenti affiancati ognuno dalla Michielin; la seconda sarà il Best Of, in cui i tre artisti rimasti in gara potranno esibirsi con un medley di brani presentati in queste settimane; l'ultima, la Finale, sarà dedicata agli inediti presentati dai due cantanti ancora in gioco, e tra questi il ??pubblico sceglierà il vincitore di X Factor 2022. Il rapper Fedez presenterà in anteprima il nuovo singolo Crisi di Stato, in uscita a mezzanotte, mentre Paola Di Benedetto sarà al timone di una puntata speciale di AnteFactor con le emozioni degli ultimi minuti prima dello show in diretta dal backstage.