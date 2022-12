X Factor, Quinta-gate dopo la confessione su Rkomi

Beatrice Quinta non ha pace: dopo la confessione su Rkomi (per lei non si trattava di una gag studiata a tavolino ma di un interesse reale), la finalista di X Factor 2022 deve fare i conti con le critiche ricevute sui social per un dettaglio che nel corso della semifinale non è passato inosservato. La siciliana ha fatto un bel percorso al talent di Sky Uno, dove si è assistito anche alla trasformazione dell'artista, sia sotto il profilo musicale che di stile.