Wanda Nara a L-Gante: "Il regalo per il compleanno? Voglio..."

Come ha festeggiato il suo compleanno Wanda Nara? In grande stile, come è solita fare. A partire dal look super esplosivo che la showgirl argentina ha sfoggiato, alla torta cabina armadio super griffata. Al party, festeggiato al Presidente Bar a Buenos Aires, erano presenti tutti e cinque i figli della showgirl, ma nessuna traccia di Icardi. Dagli ultimi movimenti social, prima che cancellasse nuovamente il suo account Instagram, anche Icardi dovrebbe essere in Argentina. La mancata partecipazione al compleanno è un chiaro segnale che ormai non c'è più speranza di riconciliazione? Potrebbe. La vacanza alle Maldive non avrebbe portato i frutti sperati e secondo i medi argentini la Nara a breve annuncerà la sua relazione con L-Gante. Le indiscrezioni riportate dal giornalista Damián Rojo rivelano che la famiglia di Wanda, in particolare la mamma Nora Colosimo e la sorella Zaira, non vedono di buon occhio questa nuova relazione con il rapper.