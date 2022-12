C'è Posta per te 2023: quando va in onda, ospiti e puntate

Fervono i preparativi per C'è Posta per te 2023 . La nuova edizione della popolare trasmissione di Canale 5 condottoa da Maria De Filippi tornerà in onda subito dopo l'Epifania. La regina della rete ammiraglia Mediaset, concluso Tu si que vales , è ora pronta ad andare in onda sul piccolo schermo con nuove emozionanti storie.

C'è Posta per te: la data di inizio

Quando va in onda C'è posta per te? I fan del programma del sabato sera di Canale 5 se lo domandano da tempo ormai. I telespettatori potranno preparare i fazzoletti, poiché la messa in onda della trasmissione è prevista per il prossimo gennaio. La prima puntata è prevista per sabato 7 gennaio.

Gli ospiti e le anticipazioni

Come è accaduto anche nelle precedenti edizioni, nel programma arriveranno tanti ospiti nazionali ed intrnazionali, pronti a sorprendere i telespettatori e i protagonisti delle storie. Sebbene le puntate siano già state registrate, ancora non è trapelato nulla o quasi riguardanti i primi vipponi invitati da Maria De Filippi. Si rumoreggia in rete la graditissima presenza dell'attore turco Can Yaman, già ospite delle precedenti edizioni del programma. Il Can Divit di Daydreamer, che recentemente è stato protagonista con Francesca Chillemi di Viola come il mare, potrebbe essere quindi una delle papabili guest star di C'è Posta per te. Tra gli altri ospiti, si vociferano anche i nomi di Stefano De Martino, Belen Rodriguez, Luca Argentero e tanti altri. Si tratta della ventiseiesima edizione per il people show targato Mediaset.