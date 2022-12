FantaSanremo 2023, il regolamento e come iscriversi: la guida completa

Fervono i preparativi per il Festival di Sanremo 2023 , che si accinge a conquistare nuovamente i telespettatori italiani dal 7 all’11 febbraio prossimi. Anche quest'anno ci sarà il F antaSanremo, il gioco diventato ormai virale sui social che sta coinvolgendo in tanti, contribuendo così a rendere la gara canora ancora più partecipata e seguita.

Che cos'è il FantaSanremo?

Chi già conosce il Fantacalcio già conosce in parte il meccanismo di gioco. FantaSanremo è nato nelle Marche da un gruppo di amici appassionati del Festival. Il gioco consiste nell'organizzare e gestire una squadra virtuale, composta dai cantanti in gara nella categoria Big. Ogni partecipante può avere un team formato da cinque artisti in gara, tra cui deve scegliere il capitano del team. Si ha a disposizione una somma fittizia che serve per comprare gli artisti, che si chiama Baudi (un omaggio a Pippo Baudo).

Le Quotazioni dei cantanti in baudi

A FantaSanremo appena iniziato, già si hanno le prime quotazioni degli artisti che si esibiranno sul palco dell'Ariston:

Anna Oxa: 18 baudi; Ariete: 21 baudi; Articolo 31: 21 baudi; Coma_Cose: 20 baudi; Elodie: 24 baudi; Gianluca Grignani: 20 baudi; Giorgia: 25 baudi; I Cugini di Campagna: 21 baudi; Lazza: 22 baudi; Lda: 21 baudi; Leo Gassmann: 18 baudi; Levante: 20 baudi; Madame: 22 baudi; Mara Sattei: 21 baudi; Marco Mengoni: 26 baudi; Modà: 18 baudi; Mr. Rain: 19 baudi; Paola & Chiara: 22 baudi; Rosa Chemical: 19 baudi; Tananai: 22 baudi; Ultimo: 27 baudi; gIANMARIA: 17 baudi;

Shari: 17 baudi; Colla Zio: 16 baudi; Olly: 16 baudi; Sethu: 16 baudi; Will: 16 baudi.

Il meccanismo di gioco e come iscriversi

Ciascun giocatore ha a disposizione 100 baudi per acquistare cinque artisti in gara. Il valore di ciascun artista varia in funzione della popolarità e alle probabilità di vittoria. Durante il Festival di Sanremo 2023, ai cantanti in gara saranno attribuiti dei punti in base ai bonus e malus (subordinati ad azioni o avvenitmenti che possono accadere in gara) inclusi nel regolamento di gioco, che potrà essere variato fino al 6 febbraio. Tra i bonus più divertenti di quest'anno ci sono: Tananai si classifica Ultimo + 100, Ultimo si classifica Tananai, Cugini di Campagna 22esimi: + 22 e altri. Mentre tra i malus spiccano: Rottura o strappo involontari dell'abito: -20; Inciampo o caduta durante l'esibizione: -20; L'artista rompe volontariamente strumenti: -25. Dal 27 dicembre si può iniziare a creare la propria squadra accedendo al sito internet apposito e seguendo le istruzioni indicate.