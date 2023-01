Cannavacciuolo segreto tra MasterChef, famiglia e terza stella Michelin

Antonino Cannavacciuolo , chef pluristellato e volto di MasterChef Italia , si è raccontato a cuore aperto nel corso di una recente intervista a 7, dove ha parlato della terza stella Michelin ricevuta dal suo ristorante Villa Crespi, ma anche del duro lavoro fatto per raggiungere questo importante traguardo. "Lavoro duramente da anni per questo obiettivo. Il mio primo tristellato è stato Don Alfonso nel 1996". Ed ancora: "Da allora ne ho girati davvero tanti. Non per divertirmi, ma per imparare. Per conoscere. Per progredire. Perché non mi bastava saper cucinare, volevo farlo al massimo".

Cannavacciuolo e l'amore per la famiglia e la cucina

Nonostante il duro lavoro, Cannavacciuolo è riuscito a trovare spazio anche per l'amore e la famiglia costruita insieme a Cinzia Primatesta: "Devo a lei tante cose, come quella di avermi regalato la tranquillità di potermi dedicare al mio lavoro". La coppia ha due figli: Elisa, nata nel 2007, e Andrea, nato nel 2012. Il segreto del suo successo? Quello di lavorare sempre: "Mai una vacanza in senso stretto. Anche quando vado fuori per divertimento so che poi mi porto sempre dietro il lavoro". La cucina quindi è un elemento imprescindibile per Antonino, che ha affermato: "Sono nato cuoco e morirò cuoco". E sulla sua presenza in tv ha detto: "Molti pensavano che MasterChef mi avrebbe danneggiato", perché in tanti ritenevano che si sarebbe messo a fare tv a scapito della cucina. Ma non è stato così: "Non ho mai abbandonato il mio lavoro", ha chiosato lo chef.