C'è Posta per te 2023, ospite clamoroso: il colpaccio di Maria De Filippi

C'è posta per te torna con una nuova edizione da sabato 7 gennaio in prima serata su Canale 5. Il people show condotto da Maria De Filippi restituirà ai telespettatori la narrazione di storie dense di emozioni, dolore, ma anche speranza. E talvolta anche divertenti. Stando alle anticipazioni fornite da Tv,Sorrisi e Canzoni, in una delle puntate del programma ci sarà anche l'attrice di hollywood di origini sudafricane Charlize Theron. oltre al celeberrimo cantante italiano Massimo Ranieri.