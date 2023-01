Jeremy Renner, gli aggiornamenti: "Sono messo male"

Jeremy Renner non è in pericolo di vita e le sue condizioni attuali sono stazionarie. L'attore ha condiviso un post su Instagram dal suo letto d'ospedale, per rassicurare i fan circa le sue condizioni di salute, considerate inizialmente gravi, quando domenica 1 gennaio è stato travolto da uno spazzaneve. "Grazie a tutti per le vostre gentili parole. Sono troppo malridotto per scrivere ma vi mando un saluto a tutti", ha scritto l'interprete sui social.