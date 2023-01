Isola dei Famosi 2023, chi sarà l'inviato di Ilary Blasi? I rumors

Fervono i preparativi per L'Isola dei Famosi 2023 . Il reality show tornerà in onda su Canale 5 ad aprile, prendendo il testimone dal Grande Frtello Vip. Stando alle rivelazioni fatte da Nuovo Tv, Ilary Blasi starebbe facendo di tutto per avere Can Yaman come inviato al posto di Alvin .

Can Yaman all'Isola dei Famosi?

L'attore turco (protagonista delle serie tv Daydreamer - Le ali del sogno, Mr. Wrong) è stato legato sentimentalmente a Diletta Leotta. Attualmente è sul set di un nuovo prodotto targato Disney, El Turco, ed è anche in procinto di iniziare la seconda stagione di Viola come il mare, al fianco di Francesca Chillemi. Nei mesi scorsi, Yaman è stato protagonista anche di alcuni spot per la Mercedesz. Facile immaginare quindi, che l'interprete potrebbe volere un cachet proibitivo anche per Mediaset per staccarsi per un tempo così prolungato dai suoi impegni. Tra i rumors più accreditati c'è quello di Paolo Ciavarro inviato dell'Isola dei Famosi 2023. Il figlio di Massimo e Eleonora Giorgi (legato a Clizia Incorvaia), è un volto noto al grande pubblico tv: ex opinionista di Forum, ha già condotto il daytime di Amici. Mentre Alvin potrebbe prendere il posto di Nicola Savino come opionista del reality.