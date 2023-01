Silvia Toffanin invitata a Sanremo 2023: Amadeus smentito dall'agente tv

Cos'è successo

A lanciare per prima la notizia della possibile partecipazione di Toffanin a Sanremo 2023 come co-conduttrice è stata l'agenzia di stampa AdnKronos. Indiscrezione che sarebbe stata successivamente confermata anche dall'Ansa, secondo cui ci sarebbero stati dei contatti ma la conduttrice avrebbe declinato l'invito. TvBlog ha invece smentito la trattativa, mentre FanPage aveva rivelato il fatto che Amadeus aveva richiesto la presenza della presentatrice nel 2020. Dal canto suo il direttore artistico del Festiva di Sanremo aveva ribadito dell'invito fatto due anni fa, quindi ha sottolineato: "Non mi sento di doverlo fare adesso, magari più avanti".