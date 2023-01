Mercoledì, arriva la seconda stagione: quando esce, tutti i dettagli

Mercoledì 2 è in arrivo su Netflix. La seconda stagione della serie tv firmata da Tim Burton, come svelato da Alfred Gough e Miles Millar (creatori, showrunner e produttori esecutivi del prodotto cinematografico), tornerà con un avvincente sequel solo sulla popolare piattaforma streaming, quindi hanno commentato dicendo:"È stato incredibile creare uno show che ha connesso persone da tutto il mondo. Siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì verso la seconda stagione. Non vediamo l’ora di tuffarci a capofitto in un’altra stagione ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato prima la piscina”.