Il Cantante Mascherato 2023: Milly Carlucci vuole un famoso attore in giuria

Il Cantante Mascherato: giudice e data inizio

Chi saranno i giudici de Il Cantante Mascherato 2023? Stando a quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia, la conduttrice Rai starebbe corteggiando un personaggio molto noto ai telespettatori italiani, che vorrebbe come quarto giudice del programma. Si tratta di Christian De Sica, figlio del più celebre Vittoria e attore conosciuto ai più anche per i suoi cinepanettoni firmati dai fratelli Vanzina. Gli altri componenti della giuria saranno Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. La novità del 2023 è l'arrivo in giuria anche di Iva Zanicchi, reduce dalla partecipazione come concorrente di Ballando con le Stelle. Il Cantante Mascherato dovrebbe iniziare il 18 marzo 2023.