Alessia Marcuzzi e Claudia Gerini, bacio lesbo a Boomerissima: applausi e critiche

Alessia Marcuzzi è tornata in tv con Boomerissima, la cui prima puntata è andata in onda il 10 gennaio in prima serata su Rai 2. Tra gli ospiti di puntata anche Claudia Gerini che, dopo essere stata protagonista di un acceso scontro con Tommaso Zorzi, si è lasciata andare ad una esibizione con la conduttrice. Alla fine della performance un bacio saffico tra le due che ha contribuito ad alzare la temperatura in studio.