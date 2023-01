C'è posta per te, seconda puntata tra Ferrari e Juve: Leclerc e Argentero ospiti, le storie

La seconda puntata di C'è posta per te (in onda sabato 14 gennaio in prima serata su Canale 5) ha riservato tante emozioni e colpi di scena. Matrimoni interrotti, riconciliazioni mancate, contrasti e tanto altro al centro del nuovo appuntamento del people show condotto da Maria De Filippi .

Charles Leclerc e la sopresa a Giulio

A chiamare C'è posta per te è stata Eleonora, una ragazza di 23 anni affetta da sclerosi multipla. La giovane ha voluto fare una sorpresa al suo fidanzato, Giulio, che in questi ultimi anni le è sempre stato al fianco, supportandola senza mai lasciarla da sola. Per ripagare tutto l'amore e la dedizione dimostrati, la ragazza ha fatto arrivare in studio Charles Leclerc, pilota di Formula 1 con la Ferrari e idolo del fidanzato. "Siete una bellissima coppia, il vostro amore è potente. Tutto quello che hai fatto per Eleonora ti rende una bella persona. La mia ammirazione è per te, per i valori che hai. Sono commosso perché la vostra è una bellissima storia", ha detto lo sportivo che ha poi omaggiato il giovane con un kit del Cavallino (guanti, cappellini, magliette) e dei biglietti aerei (per un viaggio a Disneyland e per la Sicilia).