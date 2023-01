Sanremo 2023, Giorgia e il testo spoilerato: "Scoprirò di chi è la colpa"

Giorgia è in attesa di giustizia: la cantante ha commentato sui social la notizia della recente diffusione in rete del testo del brano che porterà sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2023. Nelle scorse ore l'artista, tra i 28 Big in gara, ha dichiarato su Instagram che è in attesa di scoprire chi è il vero colpevole dell'accaduto, rigettando quindi qualsivoglia responsabilità al suo team di lavoro: "Cerchiamo di scoprire di chi è colpa, perché di qualcuno è colpa, non certo nostra".