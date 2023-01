LOL 3, Maccio Capatonda special guest star! Fedez e Frank Matano svelano la data

LoL 3 - Chi ride è fuori tornerà su Prime Video tra qualche mese. Nel post dedicato sulla pagina social della piattoforma si legge: "Niente tristezza per questo Blue Monday: LoL 3 esce il 9 marzo e ci sarà anche Maccio Capatonda". Fedez ha annunciato: "Anche per quest'anno sarò il presentatore di LOL. E con me ci sarà Frank Matano". Alle loro spalle spuntas la figura di Maccio Capatonda, come ospite speciale.