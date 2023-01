Boomerissima, seconda puntata: gli ospiti e le anticipazioni

Boomerissima e Alessia Marcuzzi tornano in onda martedì 17 gennaio in prima serata su Rai 2. Una seconda puntata che si preannuncia scoppiettante e che vedrà sfidarsi ancora una volta boomers e millennials a colpi di musica, divertimento, giochi e anche qualche discussione.

Boomerissima: le anticipazioni del 17 gennaio

Anche in questa nuova puntata, Alessia Marcuzzi non si limiterà al ruolo di conduttrice, ma si cimenterà nella danza e nel ruolo di intrattenitrice, confermandosi così come vera mattatrice della trasmissione. Gli spoiler hanno annunciato che gli ospiti della seconda puntata di Boomerissima saranno la cantante Alexia, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip Paolo Ciavarro, Elena Santarelli. Ed ancora: Katia Follesa, Maurizio Lastrico, Pierpaolo Pretelli, Giulia Stabile e l'ex concorrente di Ballando con le Stelle Ema Stokholma. Per lo spazio musicale ad intratenere i telespettatori ci sarà Raf e l'ex di Amici Aka7even, idolo delle nuove generazioni.